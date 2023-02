Wie gehen die weiblichen Sportstars mit der Periode um?

Was tun vor einer Sportgroßveranstaltung wie der WM? Aktive, Trainerinnen und Sportmedizinerinnen geben Einblicke.

Sie sei in einer ungünstigen Phase ihres Zyklus und deshalb besonders müde nach dem Wettkampf. Das erklärte Mikaela Shiffrin nach ihrem zweiten Riesentorlauf-Sieg am Kronplatz in einem Interview. Die Athletin sprach dabei von ihrer Menstruation und ließ aufhorchen.

Sportlerinnen können sich ihren Zyklus zunutze machen

Maria Cudrigh ist als Trainerin am Olympiazentrum in Salzburg in der Sportart Ski alpin tätig und selbst noch als Athletin aktiv. Sie erklärt: "Der weibliche Zyklus lässt sich grob in zwei ...