24-Stunden-Rennen am Nürburgring: Ferrari-Privatteam gewinnt - Salzburger Piloten im Pech

Die Favoriten haben beim 24-Stunden-Klassiker auf dem Nürburgring das Nachsehen. Ein Privat-Ferrari holt sich den Sieg und stellt einen Rekord auf. Die Salzburger Piloten waren allesamt vom Pech verfolgt.

Das Privatteam Frikadelli Racing aus Barweiler hat bei der 51. Auflage des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring für eine große Überraschung gesorgt. Im Ferrari-Sportwagen setzte sich das von Platz vier gestartete Fahrerquartett um den Neuseeländer Earl Bamber am Sonntag gegen die mehr als ein Dutzend Konkurrenten mit Werksunterstützung von Audi, BMW, Mercedes oder Porsche durch. Ebenfalls am Steuer im Siegerauto saßen während des Langstreckenrennens in der Eifel der Niederländer Nick Catsburg, Felipe Fernandez Laser aus Uelzen und der Brite David Pittard. Zuletzt hatte 2002 ein Privatteam das Rennen gewonnen.

Neue Rekorddistanz aufgestellt

Vor 235.000 Zuschauern schaffte das Siegerteam die Rekorddistanz von 162 Runden auf der 25,378 Kilometer langen Streckenvariante von Nordschleife und Grand-Prix-Kurs. Am Ende fuhr Pittard mit einem Vorsprung von 26,911 Sekunden auf den BMW der DTM-Champions Marco Wittmann (Fürth) und Sheldon van der Linde (Südafrika) sowie ihren Werksfahrerkollegen Maxime Martin und Dries Vanthoor (beide Belgien) über die Ziellinie. Das favorisierte Werksteam verpasste damit den 21. Gesamtsieg von Rekordgewinner BMW.

Rang drei belegten Philip Ellis (München), Luca Stolz (Kirchen), Raffaele Marciello und Edoardo Mortara (beide Italien) mit ihrem HRT-Mercedes-AMG. Für Ferrari war es der erste Sieg überhaupt beim berühmten Eifelmarathon.

Einige schwere Unfälle

Das Rennen wurde wie im Vorjahr von vielen, teils schweren Unfällen überschattet. Zwei Fahrer mussten in ein Krankenhaus nach Adenau transportiert und dann mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Koblenz geflogen werden. Laut dem veranstaltenden ADAC Nordrhein wurden bei den Untersuchungen aber keine schweren Verletzungen diagnostiziert.

Salzburger Piloten im Pech

Philipp Eng, Klaus Bachler und Martin Ragginger hatten beim Klassiker auf der Nordschleife kein Glück. "Das ist eben die grüne Hölle. Sie wird nicht ohne Grund so genannt. Da kann alles passieren. Und diesmal hat es eben uns erwischt. Wobei das Rennen für uns von Beginn an unter keinem guten Stern stand. Denn schon in meinem ersten Stint wurde ich von einem Konkurrenten umgedreht", erklärt Porsche-Pilot Bachler, der ebenso wie BMW-Pilot Eng die Zielflagge nicht sah.

Porsche-Pilot Ragginger kam gemeinsam mit seinen Teamkollegen als Zehnter ins Ziel. Ein Unfall sowie ein Reifenschaden verhinderten ein besseres Ergebnis. "Es wäre viel mehr möglich gewesen. Zufrieden sind wir mit dem Ergebnis alle nicht. Wir hätten auf jeden Fall bester Porsche werden können. Zumindest sind wir im Ziel, aber es ist definitiv nicht das, was wir uns erhofft haben", meinte der Walser.