24-Stunden-Rennen am Nürburgring: Salzburger wollen in der "Grünen Hölle" bestehen

Klaus Bachler, Martin Ragginger und Philipp Eng kämpfen beim Langstreckenklassiker in der Eifel um den Sieg.

Martin Ragginger in seinem Porsche.

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zählt nach wie vor zu den prestigeträchtigsten Veranstaltungen im Motorsport. Am Samstagnachmittag fällt um 16 Uhr der Startschuss für die 51. Auflage des Klassikers auf der Nordschleife. In der 32 Boliden umfassenden Spitzenklasse SP9 haben gleich drei Salzburger Motorsportler realistische Chancen, mit ihren jeweiligen Teamkollegen einen Spitzenplatz beim 24-Stunden-Klassiker zu belegen.

"Wir sind gut aufgestellt und bestens vorbereitet", meint der Wahlsalzburger Klaus Bachler. Als bestes Ergebnis auf dem über 25 Kilometer langen Rundkurs hat der Porsche-Pilot, der für Falken Motorsports am Start steht, bis dato einen vierten Platz zu Buche stehen. Im zweiten Team von Falken Motorsports fährt mit dem Walser Martin Ragginger am Wochenende ein zweiter Salzburger um den Sieg. "Es ist definitiv der absolute Saisonhöhepunkt. Dieses Rennen will jeder gewinnen", erklärt der 35-Jährige.

Die besten Chancen aus dem Salzburger Trio auf einen Sieg hat Philipp Eng. Denn der 33-jährige Walser pilotiert einen BMW und der bayrische Hersteller konnte bislang alle drei Saisonrennen in der Nürburgring-Langstreckenserie siegreich beenden.