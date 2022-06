Ferdinand Habsburg: "In Le Mans lebst du Motorsportgeschichte"

Der Salzburger Motorsportler Ferdinand Habsburg nimmt beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans erneut einen Spitzenplatz ins Visier.

Im Vorjahr feierte Ferdinand Habsburg beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans den größten Erfolg in seiner Motorsportkarriere. An diesem Wochenende steht der 24-jährige Salzburger erneut in der LMP2-Klasse beim historischen Klassiker in Frankreich am Start. Im SN-Interview vor dem Rennen des Jahres spricht der amtierende Langstreckenweltmeister über seinen Erfolgslauf, die Faszination Le Mans und gibt einen Ausblick in die Zukunft.

Sie sind wieder an dem Ort, an dem Sie den größten Erfolg Ihrer Karriere gefeiert haben. Wie fühlen Sie ...