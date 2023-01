24 Stunden von Daytona: Eng und Bachler verpassen Podest

Den Sieg in der LMDh-Klasse beim Auftakt der IMSA-Meisterschaft in den USA holten sich die Acura-Piloten Tom Blomqvist, Colin Braun, Hélio Castroneves und Simon Pagenaud. In der GTD-Pro-Klasse wurde Klaus Bachler Fünfter.

Philipp Eng hat am Sonntag den 24-Stunden-Motorsport-Klassiker von Daytona auf Platz sechs beendet. Der Salzburger war mit seinen Kollegen Marco Wittmann, Augusto Farfus und Colton Herta in einem BMW M Hybrid V8 in der Prototypen-Klasse LMDh unterwegs. Der Sieg ging an Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves und Simon Pagenaud (Acura). In der GTD-Pro-Klasse wurde der Steirer Klaus Bachler im Porsche 911 GT3 R Fünfter. Bachler, der das Rennen gemeinsam mit dem Franzosen Patrick Pilet und dem Belgier Laurens Vanthoor bestritt, zeigte sich mehr als zufrieden. "Wir sind mit einem Auto gestartet, wo wir vor dem Rennen schon gewusst haben, dass wir eigentlich keine Chance haben aus eigener Kraft. Nichtsdestotrotz haben wir alles gegeben, sind sauber durchgefahren und haben geschaut, dass wir gute Punkte für die Meisterschaft einfahren können. Wir haben wirklich ein Megarennen gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist", so der 31-Jährige, der mit der IMSA Sportscar Championship die wichtigste Sportwagen-Meisterschaft in den USA komplett bestreitet. Der Tiroler Lucas Auer (Mercedes) konnte aufgrund mehrerer gebrochener Lendenwirbel nach einem Trainingsunfall nicht antreten. Seine Teamkollegen beendeten das Rennen im Mercedes-AMG GT3 auf Rang 13.