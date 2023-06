24 Stunden von Le Mans: Jubiläum lockt Fanmassen an

Das legendärste 24-Stunden-Rennen wird am Wochenende 100 Jahre alt. Passend dazu erlebt die Langstrecke wieder einen Boom.

Auf der Langstrecke lautete die Frage in den vergangenen Jahren nicht, ob, sondern mit wie viel Vorsprung Toyota den Gesamtsieg feiert. Seit 2018 konnte der japanische Hersteller vor allem wegen fehlender Konkurrenz in der Hypercar-Klasse das 24-Stunden-Rennen in Le Mans jedes Mal für sich entscheiden. Ausgerechnet beim 100-Jahr-Jubiläum des Langstreckenklassikers in Frankreich an diesem Wochenende könnte die Toyota-Siegesserie allerdings zu Ende gehen. Denn die Langstrecke startete in diesem Jahr in ein goldenes Zeitalter. Gleich 16 Fahrzeuge sieben unterschiedlicher Hersteller kämpfen bei der 91. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans um den Sieg, wenn am Samstag (16 Uhr/live ORF 1) das Rennen startet. Insgesamt stehen 62 Fahrzeuge in drei Kategorien am Start. Die GTE-Pro-Klasse wurde eingestellt. Rund 300.000 Besucher werden beim PS-Spektakel an der Strecke erwartet.

Die Pole-Position für das legendärste Langstreckenrennen der Welt sicherte sich am Donnerstagabend Ferrari. "Es fühlt sich großartig an vor all diesen Leuten. Ferrari ist nach 50 Jahren zurück und wir haben eine Pole-Position geholt", sagte der italienische Pilot Antonio Fuoco. Auf dem zweiten Platz landete ebenfalls ein Ferrari. Dritter wurde Titelverteidiger Toyota.

Mit Rene Binder und dem Salzburger Ferdinand Habsburg in der LMP2-Klasse sowie Richard Lietz, der sich das Porsche-Cockpit in der GTE-Am-Klasse mit dem Schauspieler Michael Fassbender und dem Esten Martin Rump teilt, sind auch drei Österreicher in Frankreich dabei. Außerdem ist das Hypercar-Team Floyd Vanwall Racing mit österreichischer Lizenz unterwegs. Realistische Siegchancen hat unter normalen Umständen aber keiner der heimischen Teilnehmer.