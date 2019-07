Die Zeiten, als es WM-Läufe auf zwei und vier Rädern gab, sind längst vorbei. Doch der Rennsport war nie die alleinige Basis im Nesselgraben.

Wer sich heute an die Anfangsjahre des 1969 eröffneten Salzburgrings erinnern kann, wird - als Rennsportfan - feuchte Augen bekommen: Auch wenn die Formel 1 nie auftrat, waren F1-Stars in großer Anzahl in der Formel 2 (immerhin mit EM-Status) und ...