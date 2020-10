Albon kämpft um sein Cockpit bei Red Bull

Der Thailänder muss im letzten Drittel der Formel-1-Saison bessere Leistungen zeigen. Haas F1 ist auf der Suche nach zwei neuen Piloten.

Die Formel 1 feiert an diesem Wochenende aufgrund der anhaltenden Coronakrise einmal mehr eine Premiere. Erstmals seit 1996 findet am Sonntag (14.10/live ORF 1) wieder ein Rennen der Königsklasse in Portugal statt. Gefahren wird dabei zum ersten Mal auf der Rennstrecke in der südportugiesischen Hafenstadt Portimao.

Für Red-Bull-Pilot Alexander Albon geht es beim Auftakt in das letzte Drittel der Saison darum, sich für einen Stammplatz im kommenden Jahr zu empfehlen. Bislang steht der 24-jährige Thailänder gänzlich im Schatten ...