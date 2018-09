Alex Hofmann: "Selbst ein Besuch beim Papst hilft Fenati nicht!"

Für ServusTV-Experte Alex Hofmann ist der Aussetzer von Romano Fenati nicht zu entschuldigen - für die Zukunft des Skandal-Piloten sieht er schwarz.

Es war der große Aufreger des letzten MotoGP-Wochenendes in Misano - wenn nicht der gesamten Saison: Im Rennen der Moto2-Klasse greift Romano Fenati seinem Kontrahenten Stefan Manzi bei Tempo 230 in die Bremse, riskiert dadurch einen lebensgefährlichen Sturz seines italienischen Landsmanns. Für ServusTV-Experte Alex Hofmann ein nicht zu entschuldigender Aussetzer des Marinelli-Snipers-Piloten, der von seinem Team inzwischen vor die Tür gesetzt wurde.

Auch Tage danach wird die Aktion von Romano Fenati in Misano immer noch heftig diskutiert. Wie hast Du die Szene genau erlebt?

Alex Hofmann: Ziemlich geschockt. Für uns war in der Kommentatoren-Box erst nicht sofort zu erkennen, was da genau gelaufen ist - bis die Schwarze Flagge kam. Zuvor hatte man immer nur so Szenen gesehen, wie beide Kontrahenten auf der Rennstrecke nicht besonders fair miteinander umgehen, sich gegenseitig rausdrücken und etwas grenzwertig unterwegs sind. Aber da dachte man noch - o.k., das hält sich halbwegs im Rahmen. Aber als dann diese entscheidende Szene kam, als er da rübergegriffen hat, das war natürlich schon krass. Sowas will man nicht sehen auf einer Rennstrecke.

Gab es schon vor diesem Zwischenfall eine Vorgeschichte zwischen beiden Kontrahenten?

Beide sind nicht die besten Freunde und haben sich zuvor schon öfters auf der Rennstrecke getroffen. Aber es ist nicht so, dass es zuvor extremen Hass oder Ähnliches zwischen beiden gab. Beide sind auf der Rennstrecke sehr impulsiv, also treffen da schon die richtigen aufeinander. Aber es muss alles eine Grenze haben, was man da an Tricks auf der Rennstrecke versucht, um den anderen aus dem Konzept zu bringen.

Hast Du in Deiner aktiven Laufbahn mal etwas Vergleichbares erlebt?

Das kommt schon vor - aber eher in Meisterschaften, in denen es nicht um allzu viel geht, oder bei denen keine Kameras an der Strecke stehen. Etwas Ähnliches ist mir 1996 am Red Bull Ring mal passiert, in einem Lauf zur Deutschen Meisterschaft. Da hatte ein Gegner einen leichten Ticker von mir bekommen, und hat dann auch versucht rüberzugreifen. Aber sowas darfst Du natürlich nicht in der Motorrad-WM machen, wo permanent Dutzende Kameras auf Dich gerichtet sind. Einem Rennfahrer, der so viel Erfahrung hat und der schon Grand Prix gewonnen hat wie er, der müsste da einfach schlauer agieren - so etwas darf einem nicht passieren.

Im Zuge der Affäre wurden auch Stimmen laut, dass solche Aktionen im Motorrad-Rennsport vor 20, 30 Jahren fast schon an der Tagesordnung gewesen seien. Stimmt das?

Also ich persönlich glaube das nicht. Es gab früher natürlich mehr Tricks, wie ein bisschen festhalten oder den Kollegen anderweitig langsamer zu machen. Solche Idioten gab es immer wieder auf der Rennstrecke, die so etwas gemacht haben. Aber das war schon damals nicht fair und korrekt. Und wenn man das jetzt versucht zu verharmlosen, so nach dem Motto, das hat man ja auch früher schon mal gemacht, kann ich das nicht nachvollziehen. Das hat sich damals nicht gehört, und heute erst recht nicht. Das gehört einfach nicht in unseren Sport, denn er ist lebensgefährlich. Und da sollte man fair und respektvoll miteinander umgehen.

Was, glaubst Du, hat Romano Fenati geritten bei seiner Aktion?

Ich glaube gar nichts. Es gibt ja Menschen, die in ihren Emotionen Komplett-Aussetzer haben, und er ist einfach so ein Typ. Genau so kommt er mir vor - es gibt Momente oder Situationen, da ist er einfach nicht mehr Herr seiner selbst. Da spricht nur noch die Wut in seinem Bauch, und das Hirn ist definitiv komplett aus.

Inzwischen sind Fenati zwei Ex-Kollegen zur Seite gesprungen, bezeichneten die Reaktionen auf seinen Aussetzer als teils übertrieben. Kannst Du das nachvollziehen?

Naja, er hat natürlich auch Freunde im Fahrerlager. Und es gab zugegebenermaßen auch Jahre, in denen er sich benommen und faire Kämpfe gezeigt hat. Also er hat schon bewiesen, dass er es auch anders kann. Aber er ist inzwischen lange genug dabei und definitiv kein Rookie mehr. Und wenn ich die letzten fünf Jahre zurückschaue, wer solche Aktionen in dieser Zeit immer wieder mal geliefert hat, dann schreit das Fahrerlager einen Namen ganz laut: Romano Fenati. Und auch, wenn ihm da jetzt einige Kollegen zur Seite springen, und auch das mediale Echo auf seine Aktion natürlich extrem ist, sind sich eigentlich alle einig: Diese Aktion ist unverzeihbar.

Abschließend: Inzwischen hat Fenati ja mehr oder weniger notgedrungen seinen Rücktritt erklärt. Bekommt er im Motorrad-Rennsport jemals wieder einen Fuß auf den Boden?

Ganz, ganz schwierig - selbst dann, wenn er einen Papstbesuch einlegt. Er ist, wie schon erwähnt, für solche Aktionen bekannt. Und warum sollte sich Rennteam das antun - trotz all des Talents, das er definitiv hat? Sein Image für die Sponsoren ist einfach katastrophal. Deswegen wird es in der MotoGP echt schwierig für ihn.

Quelle: SN