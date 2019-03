Alfa Romeo bestätigte Test von Mick Schumacher

Mick Schumacher wird in der nächsten Woche erwartungsgemäß sein Formel-1-Testdebüt geben. Alfa Romeo bestätigte am Dienstag den Einsatz des 20-jährigen Deutschen in der nächsten Woche in Bahrain. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher soll den Wagen am Mittwoch nächster Woche testen. "Ich freue mich auf diese großartige Erfahrung", erklärte Schumacher.

SN/APA (dpa)/Thomas Frey Mick Schumacher offenbar heiß begehrt