Alonso nach Indy-Out bitter enttäuscht

So hat sich Fernando Alonso sein zweites Indy-Abenteuer nach 2017 nicht vorgestellt: Der zweifache F1-Weltmeister verpasste Sonntag in der durch Regen verzögerten letzten Qualifikationsphase für die 500 Meilen von Indianapolis einen Platz im Teilnehmerfeld der 33.

Der Asturier war nach dem schweren Trainingsunfall in der vergangenen Woche im von McLaren eingesetzten Dallara-Chevrolet nicht mehr konkurrenzfähig und verpasste den 33. Startplatz mit seinem Rundenschnitt ganz knapp. "Es wäre schön gewesen, am Sonntag hier dabei zu sein. Aber wir waren nicht schnell genug. Ich gratuliere den anderen, die einen besseren Job machten", meinte Alonso enttäuscht - der Traum von der "Triple Crown" mit Siegen im Monaco-GP, in den 24 Stunden von Le Mans (die er beide schon erreicht hatte) und im Indy 500 bleibt für ihn weiter unerfüllt.

Dafür heißt es Sonntag in der 103. Auflage des seit 1911 (mit Kriegsunterbrechungen) durchgeführten Klassikers wieder "Lady and Gentlemen, start your engines!" Denn wieder ist eine Dame dabei: Die britische Gelegenheitspilotin Pippa Mann, Stammgast im Indy 500, schaffte Startplatz 30. Auch die beiden schwedischen Rookies Marcus Ericsson (13.) und Felix Rosenqvist (29.) qualifizierten sich.

Von der "Pole" startet Penske-Routinier Simon Pagenaud (35), der die vier fliegenden Runden (16 Kilometer) mit einem Schnitt von 370,06 km/h absolvierte. Bemerkenswert: Pagenaud, Indycar-Champion 2016 und vor zwei Wochen Sieger auf dem Indy-Straßenkurs, ist der erste Franzose auf dem besten Startplatz für das Indy 500 seit exakt hundert Jahren - nach René Thomas 1919. Der Abstand zwischen Pagenaud und Mann betrug minimale 1,89 Sekunden - der geringste in der Indy-500-Geschichte. Der Durchschnittsspeed aller 33 Qualifizierten betrug 367,24 km/h, der viertbeste der Geschichte.

Nähert sich eine Pilotin der Formel 1?

Mittlerweile kommt auch eine Pilotin der Formel 1 näher: Jamie Chadwick, Gesamtführende und erste Rennsiegerin der heuer erstmals durchgeführten W Series für Frauen, wurde von Williams in die Fahrerakademie aufgenommen. Die 21-jährige Britin ist nun Entwicklungsfahrerin. Das hatte auch schon Susie Wolff geschafft, ehe sie nach Einsätzen in Formel-1-Freitag-Trainings ausgebootet wurde keine Zukunft mehr in der Topklasse sah. Wolff ist nun Chefin beim Formel-E-Team Venturi.