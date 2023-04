AlphaTauri: Franz Tost tritt Ende 2023 ab - Mintzlaff stellt Rennstall neu auf

Der 67-jährige Tiroler ist seit 2006 Teamchef des Red-Bull-Schwesterteams AlphaTauri (vormals Toro Rosso) in der Formel 1. Nach dem Ende der laufenden Saison wird Laurent Mekies, derzeit Sportlicher Leiter bei Ferrari, den Posten als Teamchef übernehmen. Tost soll dem Rennstall in beratender Rolle erhalten bleiben.

Wenige Tage vor dem vierten Grand-Prix-Wochenende der Formel-1-Saison in Baku sorgte am Mittwochabend eine überraschende Nachricht für Aufsehen in der Königsklasse des Motorsports. Wie die Scuderia AlphaTauri in einer Aussendung bekanntgab, wird Franz Tost seine Funktion als Teamchef des Rennstalls mit Saisonende niederlegen. Der 67-jährige Tiroler leitet seit 2006 die Geschicke des Red-Bull-Schwesterteams AlphaTauri (vormals Toro Rosso) in der Formel 1. Während seiner Amtszeit feierte der im italienischen Faenza beheimatete Rennstall durch Sebastian Vettel 2008 und Pierre Gasly 2020 (jeweils in Monza) bis dato zwei Siege. Tost hat darüber hinaus einen maßgeblichen Anteil an den Karrieren der beiden mehrmaligen Weltmeister Vettel und Max Verstappen sowie der Grand-Prix-Sieger Daniel Ricciardo, Carlos Sainz und Gasly. Sie alle machten ihre ersten Schritte im Haifischbecken Formel 1 unter dem österreichischen Teamchef.

Tost: "Ich möchte Dietrich Mateschitz danken"

Mit dem Abschied von Tost nach 18 Jahren als Teamchef endet im Formel-1-Projekt von Red Bull eine Ära. "Zuallererst möchte ich Dietrich Mateschitz danken, der mir die unglaubliche Möglichkeit gegeben hat, in den vergangenen 18 Jahren Teamchef zu sein. Es war ein echtes Privileg, das Team über einen so langen Zeitraum zu leiten, und eine große Freude, mit so vielen motivierten und fähigen Menschen zusammenzuarbeiten, die meine Leidenschaft für die Formel 1 teilen", wird Tost in einer Presseaussendung des Rennstalls zitiert. "Mit 67 Jahren ist es nun an der Zeit, die Leitung abzugeben."