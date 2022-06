Formel 1: So verspielt Ferrari die WM-Titel gegen Red Bull

Nach einem starken Saisonstart träumte der italienische Rennstall vom ersten WM-Titel in der Formel 1 seit 2008. Mittlerweile regiert in Italien aber der Frust über schwächelnde Fahrer, streikende Motoren und eklatante Strategiefehler.

Nach einem nahezu perfekten Saisonstart mit zwei Siegen aus den ersten drei Rennen und einem komfortablen Vorsprung in beiden WM-Wertungen rückt der große Ferrari-Traum, den ersten WM-Titel seit 2008 in der Formel 1 bejubeln zu können, allmählich wieder in weite Ferne. Statt Titellust regiert beim italienischen Traditionsrennstall inzwischen der Frust über viele verlorene Punkte. Die Gründe dafür sind vielschichtig und zeigen, dass man mehr als ein konkurrenzfähiges Rennauto braucht, um in der Formel 1 Siege und in weiterer Folge Titel ...