Arrivabene laut "Gazzetta" bei Ferrari vor dem Aus

Der Formel-1-Traditionsrennstall Ferrari bekommt laut eines Berichts der "La Gazzetta dello Sport" einen neuen Teamchef. Die Ablöse des noch immer titellosen Maurizio Arrivabene könnte der italienischen Sportzeitung zufolge noch am Montag offiziell bestätigt werden. Er soll durch den bisherigen Technik-Direktor Mattia Binotto (49) ersetzt werden.

Dazu hätten sich Fiat-Präsident John Elkann und Personen aus dessen engstem Umfeld entschlossen, zwischen Binotto und Arrivabene soll es seit einiger Zeit Unstimmigkeiten gegeben haben, berichtet die "Gazzetta". Arrivabene hatte den Posten im November 2014 übernommen, wenig später wechselte Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel von Red Bull zu Ferrari. Binotto war im Juli 2016 zum Technischen Direktor aufgestiegen.

Der so ersehnte erste Fahrer-Titel für die Scuderia blieb aber bisher aus. Der 31-jährige Deutsche Vettel startet in diesem Jahr in seine fünfte Saison für Ferrari. Am 15. Februar wird die Scuderia aus Maranello das Auto für die kommende Saison vorstellen, in der nicht mehr der 39-jährige Finne Kimi Räikkönen, sondern der 21-jährige Monegasse Charles Leclerc Teamkollege von Vettel sein wird. Räikkönen, der künftig für Sauber fahren wird, hat 2007 als bisher letzter Ferrari-Fahrer den WM-Titel in der Motorsport-Königsklasse gewonnen.

Quelle: Apa/Dpa