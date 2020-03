Auch Formel-1-Rennen in Baku laut Medien vor Verschiebung

Die Hoffnung auf einen Start der Formel-1-Saison Anfang Juni scheint sich auch zu zerschlagen. Medienberichten zufolge steht der Grand Prix von Aserbaidschan vor einer Verschiebung. Der WM-Lauf sollte eigentlich am 7. Juni in Baku stattfinden. Die Verantwortlichen in Aserbaidschan sollen sich in einer Krisensitzung für die Verschiebung ausgesprochen haben.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Eigentlich sollten erstmals 22 Rennen in einer Saison stattfinden