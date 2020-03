Auch Formel-1-Rennen in Baku verschoben

Der Start der Formel-1-Saison verschiebt sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie weiter nach hinten. Denn am Montag wurde auch der Grand Prix von Aserbaidschan, der am 7. Juni hätte stattfinden sollen, auf ein vorerst nicht genanntes Datum verschoben. Diese Entscheidung teilten die Verantwortlichen der Rennstrecke in Baku nach einer Krisensitzung in einer Aussendung mit.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Eigentlich sollten erstmals 22 Rennen in einer Saison stattfinden