Motocross-Pilot Marcel Stauffer erntet die Früchte seiner harten Arbeit.

Mit seinen Leistungen in diesem Jahr trieb Marcel Stauffer die Konkurrenz in der heimischen Motocross-Staatsmeisterschaft an den Rand der Verzweiflung. Der 22-jährige Nußdorfer konnte in den beiden Klassen MX2 und MX Open 30 von 32 Läufen zumeist mit großem Vorsprung ...