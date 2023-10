Klaus Bachler sichert sich Ticket für 24 Stunden von Le Mans

Der Motorsportler durfte trotz eines Ausfalls jubeln. In den USA warten auf den Porsche-Piloten bereits die nächsten wichtigen Rennen.

Das Finalwochenende der GT World Challenge Europe in Barcelona wurde für Klaus Bachler zur emotionalen Achterbahn-Fahrt mit einem Happy End: Zuerst fuhr der 32-jährige mit dem Porsche 911 GT3 R nach einer perfekten Runde die Pole Position heraus, dann musste sein Team das Rennen nach einem unverschuldeten Unfall aber vorzeitig beenden, ehe man am Ende des Tages dennoch jubeln durfte. Denn Bachler holte sich mit seinem Team "Pure Rxcing" und seinen Teamkollegen Alex Malykhin (GBR) und Joel Sturm (GER) den Gesamtsieg im Bronze Cup. Als "Belohnung" ist Bachler damit ein Startplatz beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans im kommenden Jahr sicher.

Bachler: "Das war ein hartes Stück Arbeit"

Das war wirklich nichts für schwache Nerven. Am Ende sind wir alle sehr glücklich über das erreichte Saisonziel. Zumal wir ja auch noch die Sprintwertung gewonnen haben. Das war ein hartes Stück Arbeit gegen wirklich starke Konkurrenz. Das wir das trotz zweier Ausfälle geschafft haben, ist schon etwas Besonderes. Absolutes Highlight war natürlich der Sieg gleich zum Auftakt in Italien. Aber auch die Overall Pole bei den 24 Stunden in Spa ist mir noch in bester Erinnerung", erklärte Bachler, der die Beine nach dem Gesamtsieg aber nicht hochlegen kann.

Intensives Programm in den USA

Denn Bachler befindet sich bereits wieder in den USA, wo an diesem Wochenende das Finale zur GT World Challenge America stattfindet. Bachler springt kurzfristig für das amerikanische Team "RS1" ein. Seine Teamkollegen bei den "8 Stunden von Indianapolis" sind Stevan McAleer (GBR) und Eric Filgueiras (USA), die aktuell die Gesamtwertung anführen. Bachler könnte also auch hier zum Meistermacher werden. Eine Woche später (13., 14. Oktober) steht dann das Finale in der IMSA WeatherTech Sportscar Championship auf dem Programm - und zwar mit einem Klassiker, dem "Petit Le Mans" über 10 Stunden in Road Atlanta. Bachler tritt dort mit Patrick Pilet und dessen französischem Landsmann Kevin Estre auf einem von Pfaff Motorsports eingesetzten Porsche 911 GT3 R an."Theoretisch ist in der Gesamtwertung, wo wir im Moment auf Rang vier liegen, noch alles möglich. Realistisch ist ein Platz auf dem Podium. Aber auch da muss alles passen. Nach einer schwierigen Saison mit oftmals schlechter Einstufung (BOP) wäre das ein tolles Ergebnis", meint Bachler.