Bahrain zeigt sich vor dem Auftakt als guter Gastgeber

Bahrain ist im Gegensatz zu manch anderem Land auf der Arabischen Halbinsel stark westlich orientiert. Das Formel-1-Rennen in der Wüste ist in diesem Jahr offiziell ausverkauft.

Die Formel 1 eröffnet ihre neue Saison am Wochenende auf der Rennstrecke in Bahrain.

Am Freitag ist es wieder so weit: Nach mehr als drei Monaten Pause dröhnen die Formel-1-Motoren endlich wieder im Rahmen eines Grand-Prix-Wochenendes. Dass die Wintertests und der Saisonauftakt der Königsklasse des Motorsports in Bahrain stattfinden, hat mittlerweile Tradition. Nach der Premiere im Jahr 2004 gastiert die Formel 1 heuer bereits zum insgesamt 19. Mal im Wüstenstaat. 2011 wurde der Grand Prix wegen politischer Unruhen abgesagt.

Doch das Königreich, das in etwa gleich groß ist wie die beliebte spanische ...