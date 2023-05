"Being Marc Márquez - wie ich meine Rennen gewinne": Einblick in die Seele eines Weltmeisters

In der MotoGP stehen die Motorräder noch drei Wochen lang still, ehe am 11. Juni der Grand Prix von Italien in Mugello auf dem Programm steht. MotoGP-Fans kommen aber dank Marc Márquez auch in der ungewöhnlich langen Rennpause so früh in der Saison voll auf ihre Kosten. Denn seit vergangenem Mittwoch ist sein Buch "Being Marc Márquez - wie ich meine Rennen gewinne" im Handel erhältlich. Der achtmalige Weltmeister gewährt in der 224 Seiten umfassenden, bildstarken Biografie, die von Werner ...