Bergers DTM-Rettung geglückt: 007-Flair mit Aston Martin

Das Deutsche Tourenwagen Masters kann sich über "James-Bond"-Flair freuen. Aston Martin, die Automarke von Geheimagent 007, wird 2019 dritter Hersteller in der Serie. Schon zum Saisonstart im Mai will der Rennstall Gas geben. DTM-Boss Gerhard Berger ist es damit nach dem Ausstieg von Mercedes per Jahresende gelungen, die Serie zu retten.

SN/APA (dpa)/Uwe Anspach Gerhard Berger fällt ein Stein vom Herzen