BMW-Pilot Eng triumphiert in Indianapolis

Der Salzburger durfte beim nächsten Klassiker über den Sieg jubeln. Klaus Bachler wurde zum Meistermacher.

Der Salzburger Philipp Eng hat mit seinem BMW-Team nach dem 24-Stunden-Klassiker in Spa-Francorchamps Anfang Juli auch das nächste Rennen der International GT Challenge gewonnen. Der 33-jährige Walser triumphierte am Wochenende mit dem Südafrikaner Sheldon Van der Linde und dem Belgier Dries Vanthoor bei den 8 Stunden von Indianapolis. Eng hat dadurch vor dem letzten Saisonrennen der Serie Anfang Dezember in Abu Dhabi auch noch Chancen auf den Sieg in der Fahrerwertung. Porsche-Pilot Klaus Bachler, der kurzfristig beim 8-Stunden-Klassiker eingesprungen war, durfte sich über den zweiten Platz in der Pro-Klasse freuen. Seine Teamkollegen Stevan McAleer (GBR) und Eric Filgueiras (USA) dürften sogar über den Gesamtsieg in dieser Saison jubeln. ""Ein richtig gutes Rennen von mir und meinem Team. Nachdem das Setup im Qualifying überhaupt nicht gepasst hat, haben wir alles umgestellt. Und das hat sich total gewährt. Wir waren im Rennen ganz stark, haben lange um den Sieg gekämpft. Leider hatten wir dann einen sogenannten schleichenden Plattfuss, der uns einiges an Zeit gekostet hat", erklärte Bachler.