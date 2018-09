Bottas schnappte Hamilton Sotschi-Pole weg

Valtteri Bottas hat am Samstag das Führungsduo in der Formel-1-Weltmeisterschaft in den Schatten gestellt und sich die sechste Pole Position seiner Karriere gesichert. Sein Mercedes-Kollege und Gesamtführende Lewis Hamilton wird den Großen Preis von Russland am Sonntag (13.10 Uhr MESZ/live ORF eins) von Startplatz zwei in Angriff nehmen. Sebastian Vettel verlor als Dritter über eine halbe Sekunde.

SN/AFP/ALEXANDER NEMENOV Der Finne hat zum 6. Mal in seiner Karriere die Pole Position inne