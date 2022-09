Im Königlichen Park sind Märchen und Spektakel garantiert

Monza ist immer für spannende Geschichten gut. Die Teams haben beim abschließenden Teil des "Triple-Headers" logistisch alle Hände voll zu tun.

Monza hat schon viele Geschichten und sogar Märchen geschrieben, wenn ich an die jüngere Vergangenheit denke: 2008 feierte Sebastian Vettel für Toro Rosso seinen Premierensieg in der Formel 1. Eine Sternstunde, die für seine weitere Karriere enorm wichtig war. 2019 jubelte Charles Leclerc vor Tausenden Tifosi im Königlichen Park über einen Heimsieg für Ferrari. Ein Jahr später gelang Pierre Gasly in Monza sein bis dato einziger Formel-1-Sieg. Aber auch die Geschichte aus dem Vorjahr, als Max Verstappen seinen Boliden auf ...