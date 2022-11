Nur Leclerc und Russell können Verstappen 2023 die Stirn bieten

Ferrari konnte dem Druck in diesem Jahr nicht standhalten. Für die nächste Saison wünsche ich mir von Anfang an einen Dreikampf um die Formel-1-Spitze.

Beim Formel-1-Finale in Abu Dhabi denkt man normalerweise an tolle TV-Bilder während des Nachtrennens auf der Strecke, die unter einem Hotel hindurch verläuft. Seit dem Vorjahr ist das aber anders. Das Saisonfinale 2021 ist hier immer noch in aller Munde. Aus objektiver Sicht hat es der Formel 1 gutgetan, dass nach der Mercedes-Dominanz ein anderer Fahrer mit einem anderen Team Weltmeister wurde - auch wenn die Umstände umstritten waren. Aber im Endeffekt ist es im Sport wichtig, dass diskutiert wird. ...