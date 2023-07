BWT Lechner Racing dominiert beim Porsche Supercup in Budapest

BWT Lechner Racing bleibt im Porsche Supercup weiterhin das Maß der Dinge. Harry King bescherte dem Salzburger Rennstall am Sonntag auf dem Hungaroring in Budapest den dritten Sieg im vierten Saisonrennen. Mit Porsche-Junior Bastian Buus schaffte als Dritter ein weiterer Lechner-Fahrer den Sprung auf das Podest. Harri Jones machte mit dem sechsten Rang das starke Ergebnis von BWT Lechner Racing perfekt.

King, der am Sonntag von der Pole Position aus in das vierte Saisonrennen gestartet war, ließ sich auf dem Hungaroring in Budapest trotz zwei Safety-Car-Phasen nicht aus der Ruhe bringen und feierte einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Für den 22-jährigen Briten war es nach dem Auftaktsieg in Monaco bereits der zweite volle Erfolg in dieser Supercup-Saison. Einen Doppelsieg für BWT Lechner Racing verhinderte Dorian Boccolacci. Der 24-jährige Franzose behauptete sich gegen Lechner-Pilot Buus, der auf dem schmalen und kurvenreichen Kurs in Ungarn keinen Weg vorbei fand, und kam als Zweiter ins Ziel. Porsche-Junior Buus, der in dieser Saison das Heimrennen seines Rennstalls in Spielberg für sich entscheiden konnte, musste sich am Ende mit dem dritten Platz zufrieden geben, führt die Fahrerwertung aber weiterhin an.