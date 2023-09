Carlos Sainz: Von der zweiten Geige zum Hoffnungsträger

"Wir müssen auf alles stolz sein, was wir an diesem Wochenende gemacht haben. Wir haben keine Fehler gemacht", sagte Ferrari-Pilot Carlos Sainz nach seinem Sieg beim Grand Prix von Singapur. Für den ersten Erfolg des italienischen Traditionsrennstalls seit 14 Monaten und dem ersten Nicht-Red-Bull-Sieg in dieser Saison war gleich auf mehreren Ebenen eine Meisterleistung des seit einigen Wochen in Topform fahrenden 29-jährigen Spaniers notwendig. Sainz verschaffte sich mit seiner zweiten Pole Position in Folge im Qualifying die optimale Ausgangsposition für das Rennen auf dem engen Stadtkurs. Im Grand Prix fand der ehemalige Red-Bull-Junior stets das richtige Maß zwischen Attacke und Reifenmanagement. Als gegen Rennende die beiden Mercedes-Boliden mit frischen Reifen der Spitze gefährlich nahe kamen, stellte Sainz seine hohe Rennintelligenz eindrucksvoll unter Beweis. Der Ferrari-Pilot ließ sich absichtlich etwas zurückfallen, um dem Zweitplatzierten Lando Norris DRS und Windschatten zu geben, damit dieser sich gegen die Silberpfeile verteidigen konnte. "Ich wäre sonst ein einfaches Opfer gewesen. Aber es hat funktioniert und manchmal muss man einfach seinen Instinkten vertrauen."

Sainz liegt in WM-Wertung vor Leclerc

Der Plan ging auf und Sainz jubelte zwei Wochen nach dem Heimpodium in Monza ausgelassen über seinen zweiten Triumph in der Königsklasse des Motorsports. Dank der jüngsten Leistungen hat der Sohn des zweifachen Rallye-Weltmeisters Carlos Sainz senior bei Ferrari momentan dem höher eingeschätzten Vizeweltmeister Charles Leclerc den Rang als Nummer eins im Team abgelaufen. "Es ging nur darum, Carlos zu beschützen", meinte der 25-jährige Monegasse, der nach einem guten Start aufgrund der Ferrari-Strategie und eigener Fehler auf den vierten Rang zurückfiel. "Ich hätte einen besseren Job machen müssen." In der WM-Wertung liegt Sainz nach seinen beiden starken Auftritten in Monza und Singapur 19 Punkte vor Leclerc.