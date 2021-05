Wie nah Freud und Leid im Sport oft beieinander liegen können musste Charles Leclerc bei seinem Heimrennen in Monaco erfahren. Nach dem Qualifying im Fürstentum am Samstag war er noch der umjubelte Held, als er seinen Ferrari sensationell auf Pole Position stellte. Nicht einmal 24 Stunden später war der 23-Jährige am Boden zerstört: Wegen eines Defekts an seinem Ferrari konnte er das Rennen erst gar nicht in Angriff nehmen. Der 78. Grand Prix von Monaco begann ohne den Lokalmatador. Wie ...