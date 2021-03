Das ändert sich in der Formel-1-Saison 2021

Die große Regel-Revolution wurde verschoben. Dennoch gibt es auf und neben der Strecke einige Veränderungen und Neuheiten.

Die Formel 1 startet am Freitag mit den Trainings in Bahrain in die neue Saison. Trotz Verschiebung der großen Reglement-Revolution um ein Jahr auf 2022 gibt es auch in diesem Jahr einige Veränderungen. Die "Salzburger Nachrichten" geben einen Überblick.

Einmal um die Welt. Im Vorjahr machte die Coronapandemie den Veranstaltern noch einen Strich durch die Rechnung, 2021 soll die Rekordsaison aber in die Tat umgesetzt werden. Insgesamt 23 Austragungsorte sind im Rennkalender enthalten, mehr als je zuvor. In ...