Dauerregen lässt Formel 1 in Spa zittern - Max Verstappen schnellster Mann im Qualifying

Am letzten Wochenende vor der Sommerpause regiert in der Formel 1 die Ungewissheit. Nur der Topfavorit auf den Sieg steht schon fest.

Die Gegensätze könnten kaum größer sein: In der Vorwoche schwitzten die Formel-1-Piloten im Backofen von Budapest noch um die Wette, nur eine Woche später gastiert die Königsklasse am letzten Rennwochenende vor der Sommerpause im kühlen und verregneten Spa-Francorchamps. Die schlechte Wettervorhersage für das komplette Rennwochenende lässt die Veranstalter und Teams heuer aber besonders zittern. In Spa ist nämlich der dritte Sprint der diesjährigen Saison geplant, dementsprechend dicht gedrängt ist auch das Programm. Aufgrund der unsicheren Wetterlage könnte sich der Wochenendablauf noch ändern. Der Sprint soll am Samstagnachmittag (16.30 Uhr/live ServusTV) in Szene gehen, das Hauptrennen soll wie gewohnt am Sonntag (15 Uhr) stattfinden.

Spielt das Wetter überhaupt nicht mit, droht der Formel 1 unter Umständen eine Wiederholung der Farce von 2021. Damals wurden nach stundenlangem Zuwarten zwei Runden hinter dem Safety-Car absolviert, um ein Rennergebnis verkünden zu können. Die Königsklasse befindet sich dabei in der Zwickmühle. Denn einerseits will die Rennserie ihren Fans Action auf der Strecke bieten, andererseits genießt die Sicherheit höchste Priorität. Dies unterstrichen auch die Formel-1-Piloten, als sie auf den tödlichen Unfall von Nachwuchsfahrer Dilano van 't Hoff auf nasser Strecke in Spa vor wenigen Wochen angesprochen wurden. Das größte Problem auf nasser Strecke sei, dass man aufgrund der Gischt im Blindflug unterwegs sei. "Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass wir gar nichts sehen", meinte Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Max Verstappen wird strafversetzt

Der große Favorit auf den Sieg beim Grand Prix von Belgien bleibt trotz aller Widrigkeiten Max Verstappen. Der Saisondominator, der in Belgien geboren wurde, ist im Regen eine Macht und fuhr auf seiner Lieblingsstrecke im Vorjahr vom 14. Platz noch souverän zum Sieg. Der Red-Bull-Pilot könnte auf der Ardennen-Achterbahn seinen achten Sieg in Folge feiern, für seinen österreichischen Rennstall wäre es der bereits 13. Erfolg en suite. Im Qualifying auf abtrocknender Strecke am Freitag brannte Verstappen die mit Abstand schnellste Zeit in den Asphalt. Aufgrund eines Getriebewechsels muss der Doppelweltmeister aber um fünf Plätze zurück. Die Pole Position für Sonntag erbte Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor Sergio Pérez im Red Bull und Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton.