Die Formel 1 braucht eine Sonderregel, um ihren Weltmeister zu küren

Da nicht auf der geforderten Anzahl an Kontinenten gefahren werden kann, muss die FIA improvisieren, um die WM-Titel zu vergeben. Alle Amerika-Rennen wurden indes abgesagt.

Rennkalender wird immer konkreter

Der Rennkalender der aktuellen Formel-1-Saison nimmt weiter Form an. Zu den bislang zehn bestätigten Grand Prix kamen unter der Woche drei weitere Rennstrecken hinzu. Im Oktober soll am Nürburgring in Deutschland und im portugiesischen Portimão gefahren werden. Am ersten November kämpfen Lewis Hamilton und Co. auf der italienischen Traditionsrennstrecke in Imola um WM-Punkte. Damit umfasst der Rennkalender 2020 nach derzeitigem Stand 13 Läufe. "Wir freuen uns, dass wir bei der Fertigstellung unserer Pläne für die Saison 2020 weiterhin große Fortschritte erzielen", sagte Formel-1-Boss Chase Carey.

Insgesamt sollen in dieser außergewöhnlichen Saison 15 bis 18 Rennen in der Königsklasse des Motorsports absolviert werden. Abschließen will die Formel 1 ihre Saison in Asien. Der endgültige Rennkalender soll in den kommenden Wochen fixiert und veröffentlicht werden. Vor den bereits offiziell angepeilten Rennen in Bahrain und Abu Dhabi im Dezember könnten Medienberichten zufolge noch Auftritte in Vietnam und Malaysia Ende November stattfinden.

Reglement verlangt Rennen auf drei Kontinenten

Das Reglement der Formel 1 verlangt für die Vergabe der Weltmeisterschaft aber zumindest Rennen auf drei Kontinenten. Auch wenn, wie derzeit geplant, nur auf zwei Kontinenten gefahren wird, soll es einen Weltmeister geben. Mithilfe einer Sonderregel will die FIA die Titel unter Berufung auf "außergewöhnliche Umstände" wegen der Coronaviruspandemie vergeben.

Der traditionelle Saisonstart in Australien im März musste aufgrund der sich anbahnenden Coronakrise kurzfristig abgesagt werden. Eine Rückkehr auf den Kontinent noch in diesem Jahr ist kein Thema. Darüber hinaus wird die Formel 1 in diesem Jahr nicht in Amerika zu Gast sein.

Absage stößt in Brasilien auf Kritik

Aufgrund der angespannten Coronasituation werden die Rennen in Kanada, den USA, Mexiko und Brasilien nicht stattfinden. "Wir freuen uns darauf, in der nächsten Saison wieder bei ihnen zu sein", erklärte Carey. Die Absage der Amerika-Rennen stieß vor allem in Brasilien auf Kritik: "Die Absage kam für uns nicht überraschend, aber die Gründe dafür können wir nicht akzeptieren", meinte Tamas Rohonyi, Promoter des Grand Prix in São Paulo. So seien die Infektionszahlen im Raum São Paulo deutlich geringer als in anderen Regionen Brasiliens. Die Bedenken einiger Teams, nicht in Brasilien fahren zu wollen, würden zudem keine Absage rechtfertigen. Man sei auf die geforderten Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet.