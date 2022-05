Die Formel 1 in Monaco steht auf dem Prüfstand

Traditionen wie das Donnerstagstraining im Fürstentum interessieren die neuen Entscheider in der Formel 1 nicht. Entwickelt sich der Standort nicht weiter, droht schon bald ein jähes Ende.

Wenn die Formel 1 in Monaco gastiert, ist das Dröhnen der Motoren nahezu im ganzen Fürstentum deutlich zu hören - und zwar schon am Donnerstag. Denn im Gegensatz zu jedem anderen Rennwochenende in der Königsklasse des Motorsports findet der erste Trainingstag auf dem Stadtkurs an der Côte d'Azur bereits am Donnerstag statt. Diese Tradition hegt und pflegt der Automobilclub Monaco seit dem ersten Grand Prix im Jahr 1929. Der Hauptgrund dafür, das ungewohnte und einzigartige Programm einzuführen, war damals ein ...