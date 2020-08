Die Formel 1 kehrt an den Ort der Trauer zurück

Beim Großen Preis von Belgien gedenkt die Motorsportwelt des vor einem Jahr tödlich verunglückten Formel-2-Piloten Anthoine Hubert.

Die Formel 1 kehrt nach einer einwöchigen Pause in Spa-Francorchamps wieder auf die Rennstrecke zurück. Gesprächsthema Nummer eins an der Traditionsrennstrecke in den Ardennen ist aber nicht, ob Red-Bull-Pilot Max Verstappen noch ernsthaft in den WM-Kampf gegen Mercedes und Lewis Hamilton eingreifen kann, oder ob und wann Sebastian Vettel einen Vertrag bei Racing Point unterzeichnet. Vielmehr steht der tragische Unfalltod Anthoine Huberts im vergangenen Jahr im Mittelpunkt. Der Franzose verunfallte am 31. August des Vorjahres im Rahmen des Formel-2-Rennens auf der ...