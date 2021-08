Die Formel E kämpft um ihre Zukunft

Die Hersteller flüchten aus der vollelektrischen Rennserie: Nach Audi und BMW wird sich auch Weltmeister Mercedes zurückziehen.

Es war im Jahr 2014, als mit der Formel E eine neue globale Motorsportserie das Licht der Welt erblickte. Am vergangenen Wochenende endete die bereits siebte Saison der vollelektrischen Rennserie nach einer Doppelveranstaltung auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof. Den Weltmeistertitel sicherte sich im Übrigen der 26-jährige Niederländer Nyck de Vries in einem Mercedes - und auch die Teamwertung entschieden die Silberpfeile erstmals in dieser Serie für sich. Der jüngste WM-Erfolg werde "als ein historischer Meilenstein in die lange ...