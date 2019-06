Als Mitfavorit startete Vettel in diese Saison und hat nun auf dem Red Bull Ring die letzte Chance, den Anschluss zu Hamilton zu finden. Hülkenberg plagen andere Sorgen.

One-Man-Show statt zumindest eines Zweikampfs - so haben sich die Kräfteverhältnisse in der Formel-1-Saison nach nur acht Rennen zugunsten von Lewis Hamilton verschoben. Am Sonntag auf dem Red Bull Ring gibt es für den Deutschen Sebastian Vettel die wohl letzte ...