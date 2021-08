Die kürzesten Formel-1-Rennen der Geschichte

Nur zwei Runden hinter dem Safety-Car, davon eine gewertete "Rennrunde", genügten Max Verstappen am Sonntag zum Sieg im Belgien-Grand-Prix. Das Rennen stellte frühere Kurzauftritte in 70 Jahren Formel 1 in den Schatten.

SN/AFP Max Verstappen, Sieger hinter dem Safety Car.

3:27 Minuten stehen als Zeit für die einzige gewertete Runde für Verstappen in Spa offiziell zu Buche. Damit unterbot er bei der verregneten Farce die bisherigen Kurzarbeitsrekorde in der Motorsport-Königsklasse. Australien 1991: Das Saisonfinale 1991 ging ähnlich wie Spa an diesem Sonntag bei starken Rennen in Szene. Nach zahlreichen Unfällen auf dem Stadtkurs von Adelaide kam die Abbruchflagge - 24 Minuten bzw. 53 gefahrene Kilometer reichten dem schon als Weltmeister feststehenden Ayrton Senna (BRA) zum Sieg, mit den dafür vergebenen halben Punkten fixierte McLaren die Konstrukteurswertung. Spanien 1975: Ein chaotischer Grand-Prix in Barcelona-Montjuic fand früh ein tragisches Ende. Bereits vor dem Training hatten die Piloten wegen mangelhafter Streckensicherung protestiert. Im Grand Prix flog der Deutsche Rolf Stommelen über die Leitschienen hinweg ab, nachdem ihm der Heckflügel gebrochen war. Vier Personen wurden getötet, Stommelen überlebte schwer verletzt. Nach 43 Minuten wurde abgebrochen. Es war übrigens auch das einzige Formel-1-Rennen mit einer Frau in den Punkterängen: Lella Lombardi (ITA) eroberte als Abbruch-Sechste einen halben Zähler. Österreich 1975: Im selben Jahr waren auch die Veranstalter auf dem Österreichring nicht vom Glück verfolgt. Starker Regen machte den Abbruch nach 58 Minuten notwendig. Vittorio Brambilla (ITA), sonst als Crashpilot gefürchtet, kam so zu seinem einzigen Formel-1-Sieg - und rutschte prompt beim Jubeln in die Leitschiene.



Malaysia 2009: Nach 55 Minuten wurde das Rennen in Sepang zunächst unterbrochen. Im starken Regen waren die Boliden wild umher geschlittert. Wegen der einsetzenden Dunkelheit kam es zu keiner Fortsetzung mehr, das Rennen wurde mit halben Punkten und Jenson Button als Sieger gewertet. Italien 2003: Nicht viel länger unterwegs war Serienweltmeister Michael Schumacher (Ferrari) in Monza 2003, dennoch wurde das 1:14 Stunden lange Rennen über die volle Distanz von 306 Kilometern absolviert. Es ist damit der kürzeste regulär ausgetragene Formel-1-Grand Prix und zugleich mit 247,6 km/h Duchschnittsgeschwindigkeit des Siegers der schnellste der Geschichte.