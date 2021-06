Die lange Karriere des Helmut Marko: Die Magie lässt nicht nach

Der Sieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans als Schub für eine außergewöhnliche Karriere: Am Sonntag, den 13. Juni 1971 stellte Helmut Marko die Weichen für ein Engagement in der Formel 1, das mit Unterbrechungen bis heute andauert.

Helmut Marko, mit 78 Jahren eigentlich im besten Pensionsalter, gerät beim Thema Rennsport ins Schwärmen. "Das ist Leidenschaft, die Faszination dieses Sports mit den schnellsten Autos der Welt, der Wettkampf zwischen denen, das ist eine einmalige Faszination." Die Magie dieser Leidenschaft überstrahlt auch Schicksalsschläge. Rennfahrer sind so. Wer das nicht in sich trägt, kann es schwer verstehen. Als Österreichs erstes großes Rennfahreridol Jochen Rindt im Jahr 1970 in Monza tödlich verunglückte, währte die Schockstarre bei den österreichischen Nachwuchsfahrern nur kurz. ...