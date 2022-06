Die MotoGP gastiert in der "Kathedrale"

Der WM-Führende Fabio Quartararo ist auch in Assen der Gejagte. Danach folgt für die Zweirad-Artisten eine ungewöhnlich lange Pause.

Ehe die MotoGP in eine sechswöchige Sommerpause abbiegt, steht am Sonntag (14 Uhr) noch der Grand Prix in den Niederlanden auf dem Programm - und zwar in der "Kathedrale des Motorradrennsports" in Assen. Favorit ist, wie könnte es anders sein, WM-Leader Fabio Quartararo, der nach zwei Siegen in Folge in der Gesamtwertung schier unaufhaltsam davonzieht. Und in den Niederlanden scheint abermals alles für den französischen Yamaha-Piloten zu sprechen, wie ServusTV-Experte Alex Hofmann weiß: "In Assen ist nicht Power, sondern Handling gefragt." Das klingt nach einem Fall für Quartararo, der vor zwei Wochen am Sachsenring unter extremen Bedingungen (brütende Hitze, Erkältung des Piloten, Anm.) einen weiteren Sieg in der MotoGP eingefahren hat. "Er hat die Richtung vorgegeben. Obwohl er nicht ganz fit war, wusste er genau, was zu tun ist, und hat für eine kleine Vorentscheidung in der WM gesorgt. Die anderen müssen sich jetzt etwas einfallen lassen", analysiert Hofmann.

Erster Verfolger für den Weltmeister und aktuellen WM-Leader ist Aleix Espargaró, doch der Aprilia-Racer verliert sukzessive an Boden und weist bereits einen Rückstand von 34 Punkten auf. "Vom Speed her ist Aleix einen Schritt zurück", sagt Hofmann.

Auf dem klassischen, speziell für Motorräder konzipierten TT Circuit Assen mit seinen vielen Kurven und kurzen Geraden sollte Quartararo wieder alle Trümpfe in der Hand halten. Bereits im Vorjahr gewann der Yamaha-Pilot in den Niederlanden, dementsprechend zuversichtlich ist der 23-jährige Franzose nach Assen gereist. "Ich bin immer noch so glücklich mit meinem Triumph auf dem Sachsenring. Beim Sieg in Barcelona bin ich gut gefahren, aber auf dem Sachsenring war es richtig gut, obwohl ich mich nicht topfit gefühlt habe", meint Quartararo vor dem letzten Rennen vor einer ungewöhnlich langen Sommerpause. Nach der Absage des geplanten Finnland-Grand-Prix müssen sich die MotoGP-Fans ganze sechs Wochen gedulden, ehe die Saison in Silverstone (GBR) fortgesetzt wird. Am 21. August gastieren Quartararo und Co. dann auf dem Red-Bull-Ring in Österreich.