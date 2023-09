Die MotoGP hat einen neuen Helden - Testfahrer rettet KTM

Francesco Bagnaia fuhr eine Woche nach seinem schweren Unfall zwei Mal auf das Podest. KTM-Testfahrer Dani Pedrosa übertraf die Erwartungen.

Mit dem Karriereende von Legende Valentino Rossi kam der MotoGP vor zwei Jahren ihr Superstar abhanden. Da Marc Márquez und Fabio Quartararo aufgrund der Unterlegenheit ihrer japanischen Fabrikate von Honda und Yamaha derzeit nicht um Siege fahren können, fehlt der Rennserie ein Held. Einer, der beim Grand Prix von San Marino am Wochenende einen großen Schritt für seine eigene Legendenbildung machte, ist Francesco Bagnaia. Nur eine Woche nach seinem Horrorcrash von Barcelona, als er nach einem Sturz von einem nachkommenden Motorrad im Beinbereich überfahren wurde, stand der amtierende Weltmeister in Misano schon wieder am Start.

Bagnaia: "Es war nicht einfach"

Trotz großer Schmerzen gelang es dem Ducati-Piloten, sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen jeweils als Dritter auf das Podest zu fahren und seine Führung in der WM zu behaupten. "Ich wollte den Fans ein gutes Rennen bieten und das hat mich angetrieben. Nach der Hälfte des Rennens war ich aber ziemlich am Ende. Es war nicht einfach", sagte ein vor Schmerzen humpelnder Bagnaia.

Geschlagen wurde der amtierende Weltmeister an beiden Renntagen nur von seinen Ducati-Markenkollegen Jorge Martín, der zwei Mal gewinnen konnte, und Marco Bezzecchi. Der Spanier und der Italiener sind auch in der Gesamtwertung die beiden ersten Verfolger von Bagnaia.