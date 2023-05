Die MotoGP rast sehenden Auges auf eine Katastrophe zu

Rennen für Rennen kommt es zu gefährlichen Zwischenfällen. Die Verantwortlichen bleiben ihrer neuen Linie treu.

Viel hat beim MotoGP-Rennen am Sonntag in Le Mans nicht gefehlt und aus dem Feiertag vor einer Rekordkulisse anlässlich des 1000. Grand Prix in der Geschichte der Motorrad-WM wäre ein Trauertag geworden. Denn gleich zwei Mal schrammte die Königsklasse der Motorräder nur knapp an einer Katastrophe vorbei. Zunächst kollidierte Weltmeister Francesco Bagnaia mit Maverick Viñales. Die beiden Piloten kamen im Kiesbett zu liegen und gingen danach im Eifer des Gefechts aufeinander los, ehe Streckenposten die Gemüter der Hitzköpfe beruhigten. Wenig ...