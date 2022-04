Die MotoGP sucht ihren Titelfavoriten

In Austin könnte es den vierten Sieger im vierten Rennen geben.

Die MotoGP ist für das vierte Rennen der Saison an diesem Wochenende in den USA zu Gast. Es ist der letzte Grand Prix, bevor die Rennserie in die fünfmonatige Europa-Saison startet. Wer Austin als WM-Führender verlässt, ist völlig unklar. Die Leistungsdichte in der Königsklasse des Motorradsports ist in diesem Jahr so hoch wie noch nie zuvor. Nicht nur zwischen den Piloten, sondern auch zwischen den verschiedenen Herstellern sind die Leistungsunterschiede minimal. Die besten zehn Piloten in der WM-Wertung liegen aktuell innerhalb von 25 Punkten. Kapazunder wie Vizeweltmeister Francesco Bagnaia (14.) und der achtmalige Champion Marc Márquez (15.) haben mit dem Titelkampf derzeit nichts zu tun.

Im Fall von Márquez könnte sich das aber schnell ändern. Der 29-jährige Spanier verpasste die letzten beiden Rennen verletzungsbedingt und greift nun ausgerechnet auf einer seiner Lieblingsstrecken wieder in das Geschehen ein. Auf dem Linkskurs in Austin konnte der Honda-Pilot sieben von acht Rennen für sich entscheiden. Genau aus diesem Grund hält Márquez einen Sieg für möglich: "Es ist möglich, aber so gehe ich nicht an dieses Wochenende heran. Die Voraussetzungen sind nicht die besten", weiß der Superstar.