Doppelpole für Mercedes in Silverstone - Bottas vor Hamilton

Valtteri Bottas hat seinem Teamkollegen vor dessen Heim-Grand-Prix in die Suppe gespuckt. Mit seiner Qualifying-Bestzeit am Samstag beendete der Finne nach vier Jahren die Pole-Serie von Lewis Hamilton in Silverstone. Nur sechs Tausendstelsekunden trennten die beiden Silberpfeile, an die Ferrari-Youngster Charles Leclerc am nächsten herankam (+ 0,079 Sek.).

SN/APA (AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Valtteri Bottas wieder einmal vor Hamilton