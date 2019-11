Dreifacher MotoGP-Weltmeister Lorenzo verkündete Rücktritt

Der dreifache MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo hat seinen Rücktritt aus dem Motorrad-Rennsport verkündet. Er habe sich nach einer Reihe von Verletzungen für diesen Schritt entschieden, sagte der 32-jährige Spanier bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Im Juni war Lorenzo beim Rennen in Assen in den Niederlanden schwer gestürzt und hatte sich Wirbelbrüche zugezogen.

SN/APA (AFP)/JOSE JORDAN Lorenzo war schwer gestürzt