DTM: Auer freut sich auf "Highspeed-Spektakel" am Sachsenring - Preining will Führung zurück

Oberste Priorität hat beim Kufsteiner, "dass wir als Team den bestmöglichen Job machen, vor allem in den Qualifyings abliefern, um damit den Grundstein für ein erfolgreiches Abschneiden in den Rennen legen. Da erzähle ich aber nichts Neues - das war auch schon in der Vergangenheit immer so."

Preining will DTM-Führung zurückerobern

Ein ganz wichtiges Wochenende steht auf dem Sachsenring auch Thomas Preining bevor. Der Porsche-Pilot verlor am Lausitzring seine Führung in der DTM-Wertung an den Lamborghini-Fahrer Mirko Bortolotti. Bei nur sieben Punkten Rückstand auf die Spitze stehen die Chancen aber gut, dass der Oberösterreicher als Meisterschaftsführender zu den beiden Heimrennen am Red-Bull-Ring in Spielberg in zwei Wochen reist. Dafür müssen aber zunächst am Linkskurs in Ostdeutschland gute Ergebnisse her. Die Rennen am Sachsenring werden am Samstag und Sonntag jeweils um 13.15 Uhr gestartet, ProSieben überträgt jeweils live.