DTM-Auftakt: Philipp Eng rettet BMW-Ehre

Audi-Pilot Ferdinand Habsburg erlebte zum Auftakt ein Wochenende zum Vergessen. Der Kaiser-Urenkel blieb ohne Punkte.

Der Salzburger Motorsportler Philipp Eng hielt beim Auftaktrennen der DTM am Samstag die BMW-Fahne hoch. Nach Rang zehn im Qualifying schob sich Eng auf der belgischen Traditionsrennstrecke in Spa-Francorchamps im Rennen dank guter Strategie noch auf den sechsten Platz nach vorn. Er war damit bester BMW-Pilot. Während bei den anderen Fahrern die Reifen aufgrund der heißen Temperaturen gegen Ende des Rennens schlagartig abbauten, profitierte Eng von einem späten Boxenstopp. Beim zweiten Lauf am Sonntag blieb für Eng die erhoffte Verbesserung aus. Von Startplatz sechs aus konnte sich der 30-Jährige nicht nach vorn kämpfen, sondern fiel im Verlauf des Rennens immer weiter zurück, überquerte die Ziellinie auf Platz elf und verpasste somit die Punkteränge.

Allen Grund zur Freude hatten beim Auftakt die Audi-Piloten. Der Hersteller aus Ingolstadt feierte in beiden Rennen einen beeindruckenden Fünffach-Erfolg. Während am Samstag der Schweizer Nico Müller über den Auftaktsieg jubelte, schlug Titelverteidiger René Rast mit dem Erfolg am Sonntag zurück.

Ein Wochenende zum Vergessen erlebte der zweite Salzburger im Feld, Ferdinand Habsburg. Im Training vor dem ersten Qualifying am Samstag flog der Audi-Pilot auf nasser Strecke nach einem Problem mit dem Gaspedal heftig ab. Die Mechaniker konnten das schwer beschädigte Auto nicht mehr rechtzeitig reparieren. Auch das zweite Zeittraining am Sonntag musste der Kaiser-Urenkel auslassen. Vom letzten Startplatz aus versuchte Habsburg, sich mit einer aggressiven Zwei-Stopp-Strategie nach vorn zu kämpfen. Zu mehr als Platz 15 reichte es aber nicht. Die nächste Chance, zurückzuschlagen, bietet sich für die beiden Salzburger in zwei Wochen am Lausitzring in Deutschland.