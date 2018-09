DTM in Spielberg: René Rast macht den Hattrick perfekt

Der DTM-Titelverteidiger gewinnt nach dem Doppel auf dem Nürburgring auch den ersten Lauf in Spielberg vor den Audi-Kollegen Rockenfeller und Müller. Die Österreicher fahren beherzt zu Punkten: Auer Sechster, Eng Achter.

Vorzeitige Titelentscheidung im Tourenwagen Masters schon beim vorletzten Meeting auf dem Red Bull Ring? Mitnichten, denn Titelverteidiger René Rast aus dem Audi-Team Rosberg macht die Sache immer spannender: Mit dem dritten Sieg in Folge ist der in Bregenz lebende Deutsche vor dem Sonntagrennen (13.30 Uhr) mit 174 Zählern knapp an den Mercedes-Stars Paul di Resta (Vierter, 216) und Gary Paffett (Elfter, 206) dran.

Audi durfte dank Mike Rockenfeller als Zweitem und Nico Müller als Drittem einen Dreifachsieg bejubeln. Die Österreicher zeigten vor allem im Finish auf: Lucas Auer, dessen Antreten wegen Magen-Darm-Virus bis Samstagfrüh in Frage stand und an dessen Durchhaltevermögen gezweifelt worden war, kam bis auf Platz sechs vor, auf Rang fünf (Jamie Green, Audi) fehlte ihm eine halbe Wagenlänge. Philipp Eng war nach dem zweiten Re-Start nach Safety-Car (Ausfall von Timo Glock/BMW) der zweite Held neben Rast: Der Salzburger schob sich in den letzten beiden Runden von Platz zwölf auf acht vor!

Rast war auch ein Glückspilz: Denn der fast das gesamte Rennen führende Mercedes-Pilot Daniel Juncadella erhielt wegen einer Widrigkeit beim Re-Start eine Durchfahrtsstrafe (bedeutete 30 Strafsekunden) und fiel aussichtslos zurück. Rast, im Rennen nie in der Spitze, profitierte von der "Hilfe" der Audi-Kollegen, die den Meisterschaftsanwärter passieren ließen, und gewann auf den letzten Metern.

"Ich wusste nichts von der Strafe gegen Juncadella. Es war anfangs ein ruhiges Rennen und später turbulent, die Unterstützung der Teamkollegen war im Sinne der Mannschaft", sagte Rast. Der auch ehrlich zugab: Heute war das Glück auf unserer Seite. Ohne den Re-Start hätte Juncadella klar gewonnen. Aber man braucht chaotische Rennen, um ein Blatt zu wenden. Der Sonntag kann wieder ganz anders werden." Der drittplatzierte Schweizer Müller meinte: "Dass die Meisterschaft weiter offen ist, freut wohl alle." Na ja, das Mercedes-Lager wohl nicht.

Lucas Auer haderte ein wenig wegen eines suboptimalen Boxenstopps: "Mit einem perfekten hätte ich Zweiter werden können, und ein Podium war heute mein großes Ziel. Aber - man gewinnt zusammen und verliert zusammen." Die Schwächung durch seine Viruserkrankung "vergaß" er im Rennen, bei den Interviews nachher fühlte er sich schneller müde als sonst: "Heut heißt's früh ins Bett gehen!" Die Massen an Fans auf der Startaufstellung fand er, "obwohl ich zehn Minuten bis zu meinem Auto brauchte, einfach sensationell. Ich glaube, da wurden Tausende Fotos geschossen."

Philipp Eng war mit Rang acht "eigentlich zufrieden, denn ich kam ja von Rang 13. Das Qualifying ist bei mir verbesserungsfähig, die Leistung im Rennen war gut. Allerdings musste ich bangen, denn nach der Kollision in Runde eins (Duval schob Engs BMW in den Audi von Frijns, Anm.) bangte ich, ob ich überhaupt durchkommen wüürde." Wie Auer war auch der Salzburger von den vielen Fans auf der Startaufstellung angetan: "So ein Getümmel gab es um mich noch nie. Und es freute mich, so viele Salzburger zu sehen."

In der Formel-3-EM feierte Mick Schumacher seinen vierten Sieg in Folge, den siebenten dieser Saison. Ferdinand Habsburg zeigte steigende Form: Rang fünf.