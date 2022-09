DTM: Marcel Hirscher verstärkt Österreich-Armada in Spielberg

Mit der Ski-Legende gibt es beim Rennwochenende in Spielberg Taxifahrten zu gewinnen.

Mit Lucas Auer (Mercedes), Thomas Preining (Porsche), Philipp Eng (BMW), Clemens Schmid und Mirko Bortolotti (beide Lamborghini) kämpfen bei den beiden Rennen der DTM in Spielberg an diesem Wochenende insgesamt fünf Österreicher um Spitzenplätze in der Traditionsrennserie. Für Auer und Bortolotti geht es am letzten Rennwochenende vor dem Saisonfinale in Hockenheim sogar noch um den Titel in der Fahrerwertung. "Es ist immer eine große Ehre, Heimrennen zu bestreiten. Jetzt geht es in die Endphase der Saison, die Ergebnisse in der ...