DTM: Thomas Preining feiert Heimsieg in Spielberg

Der Österreicher hat wie Landsmann Lucas Auer noch Chancen auf den Titel in der DTM.

Thomas Preining feierte am Sonntag beim zweiten DTM-Rennen in Spielberg einen hochverdienten Heimsieg. Der Porsche-Pilot, der mit einem speziellen Helmdesign in Gedenken an seinen verstorbenen Ex-Teamchef Walter Lechner an den Start ging, fuhr bei nassen Bedingungen in einer eigenen Liga und sicherte sich seinen zweiten Saisonsieg. Preining, der in der Vergangenheit für den Salzburger Rennstall Lechner Racing erfolgreich Rennen bestritt, sprach unmittelbar nach dem Heimsieg vom schönsten Erfolg in seiner bisherigen Karriere.

Lucas Auer dankte seinem Team

Philipp Eng (5.) und Lucas Auer (6.) rundeten das starke Ergebnis der Österreicher ab. Auer und Preining haben beim Finale in Hockenheim sogar noch Chancen auf den Titel. "Nach einem schwierigen Qualifying war das Ende versöhnlich", sagte Mercedes-Pilot Auer, der auf abtrocknender Strecke mit den Trockenreifen eine Aufholjagd startete. "Credits an das Team, die haben die Entscheidung getroffen. Ich hätte nicht geglaubt, dass das funktioniert", erklärte der Meisterschaftszweite.