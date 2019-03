Ducati-Pilot Dovizioso zittert nach Protest um Katar-Sieg

Ducati-Pilot Andrea Dovizioso muss um die 25 Punkte für seinen Sieg beim Motorrad-WM-Auftakt in Katar bangen. Nach dem ersten Lauf in Doha legten am Sonntag vier Hersteller Protest gegen den Ducati-Sieg in der Moto-GP-Klasse ein. An der Maschine des Siegers war ein Aerodynamik-Teil montiert, das laut Honda, Suzuki, KTM und Aprilia nicht dem Reglement entsprechen soll.

SN/APA (AFP)/KARIM JAAFAR An Maschine von Dovizioso soll unerlaubter Teil verbaut sein