Ecclestone-Empfehlung für Sebastian Vettel: Karriereende oder Wechsel

Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone empfiehlt Sebastian Vettel entweder ein Karriereende nach dieser Saison oder einen Teamwechsel. Die Leistungen des Deutschen hätten in der Ferrari-Konstellation mit dem neuen Teamkollegen Charles Leclerc gelitten, er sehe zudem in (Teamchef Mattia) Binotto nicht den Unterstützer, den er in seiner Situation brauchte, glaubt der 89-Jährige.

SN/APA (AFP/Archiv)/ANDREJ ISAKOVIC Vettel sollte sich "nach Alternativen für 2021 umsehen", so Ecclestone